В Новороссийске устранили аварию, оставившую без воды 6 тыс. жителей

Днем 30 декабря вышел из строя электрокабель, питающий насосную станцию.

Из-за аварии пришлось снизить подачу воды в зону водоснабжения № 1.

Около 23:15 электроснабжение поврежденного участка было восстановлено, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал города Новороссийска».

Сейчас началось восстановление схемы водоснабжения.

Адресный план зоны водоснабжения № 1 можно посмотреть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на время производства работ был организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.