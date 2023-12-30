В Новороссийске устранили аварию, оставившую без воды 6 тыс. жителей
Общество
30.12.2023 23:26
Днем 30 декабря вышел из строя электрокабель, питающий насосную станцию.
Из-за аварии пришлось снизить подачу воды в зону водоснабжения № 1.
Около 23:15 электроснабжение поврежденного участка было восстановлено, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал города Новороссийска».
Сейчас началось восстановление схемы водоснабжения.
Адресный план зоны водоснабжения № 1 можно посмотреть здесь.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на время производства работ был организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.