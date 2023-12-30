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Почти 6 тыс. человек в Новороссийске остались без воды из-за коммунальной аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-6-tys-chelovek-v-novorossijske-ostalis-bez-vody-iz-za-kommunalnoj-avarii
Почти 6 тыс. человек в Новороссийске остались без воды из-за коммунальной аварии
Фото unsplash.com

В связи с выходом из строя электрокабеля, питающего насосную станцию, подачу воды снизили днем 30 декабря в зону водоснабжения № 1.

Уточняется, что отключение водоснабжения коснулось 5 тыс. 911 жителей Новороссийска.

«Восстановление водоснабжения в рабочем режиме будет осуществляться по окончании работ, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется. На время производства будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения», — сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Адресный план зоны водоснабжения № 1 можно посмотреть здесь.

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