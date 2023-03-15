В Новороссийске устранили аварию на водоводе, которая оставила без воды 16 тыс. человек

По данным МУП Водоканал, 15 марта в 20:00 сварочные работы завершили.

Сейчас восстанавливают схему водоснабжения: идет промывка и заполнение системы, а также прогрев, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске из-за аварии на магистральном водоводе с 9:00 прекратили подачу воды. Без водоснабжения остались около 16 тыс. человек и 16 соцобъектов.