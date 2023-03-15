В Новороссийске 16 тыс. человек остались без воды из-за аварии

Специалисты заметили повреждение на магистральном водоводе. Для выполнения аварийно-восстановительных работ с 9:00 прекратили подачу водоснабжения для части жителей Новороссийска.

В зону отключения попали около 16 тыс. человек и 16 социальных объектов. На время отключения питьевую воду для них будут подвозить автоцистернами по заявкам.

Последствия аварии на магистральном водоводе устраняют 8 человек и 4 единицы техники. Время окончания работ уточняют, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

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