Из-за прорыва на магистральной линии без воды осталась большая часть Геленджика

Также из-за аварии без воды остались жители сел Кабардинка и Виноградное.

Сейчас подача воды на город снижена на 80%. Точное время устранения аварии и восстановления водоснабжения специалисты ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» определят после оценки повреждения водовода.

Подробную информацию можно уточнить по номеру круглосуточного колл-центра +78614121033, сообщает ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.

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