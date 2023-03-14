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Из-за прорыва на магистральной линии без воды осталась большая часть Геленджика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-proryva-na-magistralnoj-linii-bez-vody-ostalas-bolshaya-chast-gelendzhika
Из-за прорыва на магистральной линии без воды осталась большая часть Геленджика
Фото t.me/novosti_novoross

Также из-за аварии без воды остались жители сел Кабардинка и Виноградное.

Сейчас подача воды на город снижена на 80%. Точное время устранения аварии и восстановления водоснабжения специалисты ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» определят после оценки повреждения водовода.

Подробную информацию можно уточнить по номеру круглосуточного колл-центра +78614121033, сообщает ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.

Читайте также: жители трех районов Краснодарского края остались без воды из-за аварии.

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