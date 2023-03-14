Из-за прорыва на магистральной линии без воды осталась большая часть Геленджика
Происшествия
14.03.2023 18:58
Также из-за аварии без воды остались жители сел Кабардинка и Виноградное.
Сейчас подача воды на город снижена на 80%. Точное время устранения аварии и восстановления водоснабжения специалисты ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» определят после оценки повреждения водовода.
Подробную информацию можно уточнить по номеру круглосуточного колл-центра +78614121033, сообщает ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.
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