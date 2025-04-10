В Новороссийске установят привезенную из Краснодара ракету «Восток»

Шестиметровый арт-объект появится на территории планетария им. Ю. А. Гагарина. Ранее ракета украшала Гагаринский бульвар в Фестивальном микрорайоне Краснодара.

«Внутри ракеты находится восемь кнопок. Соответственно, восемь человек одновременно должны нажать на них — это, своего рода, пуск ракеты. Идут звуки и светомузыка», — поделилась заведующая отделением МАУ «Планетарий имени Ю. А. Гагарина» Наталья Джемилова.

Торжественное открытие «Востока» в Новороссийске состоится в День космонавтики — 12 апреля.

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