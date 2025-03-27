«Орешник» установили в поселке Ейского района

Новый арт-объект «Парк нашей Победы «Орешник» появился в поселке Советском Ейского района. Его установили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Название арт-объекта выбрали неслучайно — рядом высажена ореховая роща.

Раньше на этом месте было аварийное недостроенное здание. Постройку снесли, территорию привели в порядок и высадили деревья, сообщает газета «Приазовские степи».

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В центре площади уже демонтировали парапеты — так расширят пространство для открытых мероприятий. С 7 по 9 мая на территории зала воссоздадут военный городок времен Великой Отечественной войны. Там разместят вышки, полевую кухню, лазарет, стрельбище и штаб.

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