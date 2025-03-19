Стилизованный военный городок воссоздадут в парке на Затоне в Краснодаре

О преображении одной из знаковых территорий Краснодара рассказал мэр кубанской столицы Евгений Наумов.

По его словам, капитально менять концепцию выставочного зала Боевой Славы не планируют — ее приведут к виду, «достойному 80-летия Великой Победы».

В центре площади уже демонтировали парапеты — так расширят пространство для открытых мероприятий. С 7 по 9 мая на территории зала воссоздадут военный городок времен Великой Отечественной войны. Там разместят вышки, полевую кухню, лазарет, стрельбище и штаб.

«Строители частично меняют плитку, расширили клумбы, устанавливают системы видеонаблюдения. Для безопасности поставят входную калитку и забор. Поручил максимально поднять и выровнять плитку, устранить провалы, которые образовались под выставочной техникой. Мраморные плиты восстановят, освежат надписи», — написал Евгений Наумов в Telegram.

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