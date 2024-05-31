В Новороссийске установили личность мужчины, пристававшего к девочкам в лифте

Инцидент произошел вечером 27 мая в многоэтажке на улице Мурата Ахеджака. Мужчина навязчиво пытался познакомиться с девочками 11 и 16 лет, а потом шлепнул младшую.

Полиция установила личность мужчины и передала материалы в следственный комитет.

«Сотрудниками Новороссийской полиции личность злоумышленника была установлена, а собранные материалы были переданы в следственные органы для рассмотрения», — цитирует «РИА Новости» сообщение источника в правоохранительных органах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам родственников девочек, неизвестный мужчина зашел с подростками в лифт, попытался завести с ними разговор и просил номера телефонов. Когда лифт остановился, он шлепнул 11-летнюю девочку по ягодицам и преследовал несовершеннолетних до двери их квартиры. Полиция организовала проверку.