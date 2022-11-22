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В Новороссийске установили девять уличных терминалов с тревожными кнопками

Общество
22.11.2022 16:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-ustanovili-devyat-ulichnyh-terminalov-s-trevozhnymi-knopkami
В Новороссийске установили девять уличных терминалов с тревожными кнопками
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Жители Новороссийска могут сообщить о происшествии через систему экстренной связи «Гражданин — Полиция».

К человеку, нажавшему кнопку экстренной помощи, при необходимости приедут полиция или бригада медиков. Воспользоваться системой смогут даже дети. Оборудование принимает сообщения по двухстороннему аудиоканалу через устройство экстренной связи в «Безопасном городе».

Сейчас терминалы стоят на остановках по адресам: Советов, 11, 22, Куникова, 9, проспект Ленина, 42, проспект Дзержинского, 183, а также на автовокзале, кинотеатре «Нептун», Новороссийской республики, 2, Советов, 22 (администрация).

«Система помогает сообщать о правонарушениях, преступлениях, чрезвычайных ситуациях и играет определенную профилактическую роль — совместно с камерами видеонаблюдения они оказывают психологический эффект, предостерегая от совершения правонарушений», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

К 2023 году планируют установить 25 интеллектуальных видеокамер, а в 2024 — еще один терминал экстренной помощи.

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