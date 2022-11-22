В Новороссийске установили девять уличных терминалов с тревожными кнопками
Жители Новороссийска могут сообщить о происшествии через систему экстренной связи «Гражданин — Полиция».
К человеку, нажавшему кнопку экстренной помощи, при необходимости приедут полиция или бригада медиков. Воспользоваться системой смогут даже дети. Оборудование принимает сообщения по двухстороннему аудиоканалу через устройство экстренной связи в «Безопасном городе».
Сейчас терминалы стоят на остановках по адресам: Советов, 11, 22, Куникова, 9, проспект Ленина, 42, проспект Дзержинского, 183, а также на автовокзале, кинотеатре «Нептун», Новороссийской республики, 2, Советов, 22 (администрация).
«Система помогает сообщать о правонарушениях, преступлениях, чрезвычайных ситуациях и играет определенную профилактическую роль — совместно с камерами видеонаблюдения они оказывают психологический эффект, предостерегая от совершения правонарушений», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.
К 2023 году планируют установить 25 интеллектуальных видеокамер, а в 2024 — еще один терминал экстренной помощи.
Читайте также: в Краснодаре начали работать камеры распознавания автомобильных номеров.
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- «Ходячих мертвецов» упокоили: культовый сериал завершился спустя 12 лет
- Музыкальный фестиваль «Во имя жизни» в Сочи. Фоторепортаж
- Велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева
- Отравитель 28 человек из Таганрога пытается обжаловать приговор суда в Краснодаре