В Новороссийске участники СВО получат отсрочку от платежей за аренду
Общество
01.12.2022 17:36
О введении отсрочки платежей за аренду муниципального имущества 1 декабря сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Речь идет в том числе о земельных участках и рекламных конструкциях. Отсрочка предоставляется мобилизованным и добровольцам на весь период прохождения военной службы. Уточняется, что военнослужащий также может расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций.
«Наши городские меры поддержки — это помощь ребятам, которые находятся на специальной военной операции, защищая нашу страну», — написал Андрей Кравченко в Telegram.
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