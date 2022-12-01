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В Новороссийске участники СВО получат отсрочку от платежей за аренду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-uchastniki-svo-poluchat-otsrochku-ot-platezhej-za-arendu
В Новороссийске участники СВО получат отсрочку от платежей за аренду
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

О введении отсрочки платежей за аренду муниципального имущества 1 декабря сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Речь идет в том числе о земельных участках и рекламных конструкциях. Отсрочка предоставляется мобилизованным и добровольцам на весь период прохождения военной службы. Уточняется, что военнослужащий также может расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций.

«Наши городские меры поддержки — это помощь ребятам, которые находятся на специальной военной операции, защищая нашу страну», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

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