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В Новороссийске у мужчины изъяли более 1,3 кг марихуаны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-u-muzhchiny-izyali-bolee-1-3-kg-marihuany
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В городе-герое завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя Крымского района.

По данным следствия, мужчина вырастил в своем гараже 40 кустов конопли. Часть растений он оборвал, высушил и изготовил наркотик для личного употребления.

В ходе осмотра правоохранители изъяли 22 куста каннабиса, а также полимерные емкости и стеклянные банки с марихуаной. Общая масса изъятых наркотических веществ составила 1 тыс. 350 г.

Уголовное  дело направили в суд. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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