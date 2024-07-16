В Новороссийске у мужчины изъяли более 1,3 кг марихуаны

В городе-герое завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя Крымского района.

По данным следствия, мужчина вырастил в своем гараже 40 кустов конопли. Часть растений он оборвал, высушил и изготовил наркотик для личного употребления.

В ходе осмотра правоохранители изъяли 22 куста каннабиса, а также полимерные емкости и стеклянные банки с марихуаной. Общая масса изъятых наркотических веществ составила 1 тыс. 350 г.

Уголовное дело направили в суд. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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