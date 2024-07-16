Почти 2 кг «мефа» изъяли в подпольной нарколаборатории в Сочи

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими курорта.

В доме 30-летнего местного жителя при обыске изъяли более 800 литров прекурсоров, предметы и вещества для производства наркотиков, а также прозрачный полимерный пакет с веществом белого цвета.

Кроме того, по координатам из телефона мужчины обнаружили тайники с мефедроном. Всего из незаконного оборота изъяли более 1,8 кг наркотиков.

Возбудили уголовное дело о незаконном производстве наркотиков, а также о покушении на их сбыт. Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного, его заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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