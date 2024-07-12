Более 2,5 кг мефедрона изъяли из нарколаборатории в Тимашевском районе

Преступление выявили и пресекли сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками ГУНК МВД России и регионального УФСБ России.

По данным следствия, в частном доме у 28-летнего жителя Тимашевска сотрудники обнаружили подпольную нарколабораторию. В ходе осмотра изъяли свыше 2,5 кг мефедрона, 700 л прекурсоров и реагентов для приготовления наркотика, а также весы и упаковочные материалы для фасовки криминального товара.

Известно, что злоумышленник планировал сбыть наркотик в теневом интернет-магазине. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненный срок лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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