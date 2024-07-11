Более 19 кг «синтетики» нашли под обшивкой машины в Геленджике

Полицейские Геленджика в июле пресекли перевозку на курорт крупной партии синтетических наркотиков.

В полицию поступила оперативная информация о том, что в одном из автомобилей могут перевозить крупную партию наркотиков. Во время проверки правоохранители остановили машину марки Hyundai, за рулем которой был 30-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина увидел полицейских, вышел из автомобиля и попытался скрыться, но его задержали.

При осмотре салона иномарки под обшивкой пассажирских дверей и под ковриками нашли и изъяли более 18 кг эфедрона и более 1 кг N-метилэфедрона. Наркотики злоумышленник вез на курорт, чтобы распространить через закладки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, подозреваемого поместили под стражу.

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