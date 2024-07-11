Наркосбытчика с крупной партией «синтетики» поймали на посту ГИБДД в Сочи

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с инспекторами ГИБДД.

На стационарном посту Магри в Сочи правоохранители остановили автомобиль марки Hyundai. В салоне находился 37-летний сочинец, он подозрительно себя вел. Машину осмотрели, в вещах мужчины нашли полимерный пакет с кристаллообразным веществом.

В доме у подозреваемого провели обыск и нашли еще 10 пакетов с различными наркотиками и упаковочный материал. Экспертиза установила, что изъятым является производное эфедрона, мефедрон, МДМА, каннабис и гашиш. Всего у наркосбытчика изъяли около 350 г наркотиков. Установили, что мужчина купил наркотики в интернете и планировал распространить в Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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