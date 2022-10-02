В Новороссийске у иностранца полицейские нашли 54 свертка с мефедроном
Приезжему из Египта, 28-летнему мужчине грозит до 20 лет колонии.
По данным следствия, подозреваемый купил бесконтактным способом оптовую партию мефедрона, расфасованную на дозы. Для дальнейшего сбыта наркотика он размещал в даркнете координаты «закладок».
Мужчину задержали злоумышленника на одной из улиц Новороссийска. В ходе личного досмотра у него изъяли восемь свертков. В них находились пакеты с мефедроном. Осмотрев квартиру подозреваемого, правоохранители нашли еще 46 свертков с аналогичным содержимым.
Всего из незаконного изъяли 54 свертка, в которых было около 60 г мефедрона.
На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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