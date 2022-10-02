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В Новороссийске у иностранца полицейские нашли 54 свертка с мефедроном

Происшествия
02.10.2022 12:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-u-inostrantsa-politsejskie-nashli-54-svertka-s-mefedronom
В Новороссийске у иностранца полицейские нашли 54 свертка с мефедроном
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приезжему из Египта, 28-летнему мужчине грозит до 20 лет колонии.

По данным следствия, подозреваемый купил бесконтактным способом оптовую партию мефедрона, расфасованную на дозы. Для дальнейшего сбыта наркотика он размещал в даркнете координаты «закладок».

Мужчину задержали злоумышленника на одной из улиц Новороссийска. В ходе личного досмотра у него изъяли восемь свертков. В них находились пакеты с мефедроном. Осмотрев квартиру подозреваемого, правоохранители нашли еще 46 свертков с аналогичным содержимым.

Всего из незаконного изъяли 54 свертка, в которых было около 60 г мефедрона.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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