В Новороссийске у иностранца полицейские нашли 54 свертка с мефедроном

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приезжему из Египта, 28-летнему мужчине грозит до 20 лет колонии.

По данным следствия, подозреваемый купил бесконтактным способом оптовую партию мефедрона, расфасованную на дозы. Для дальнейшего сбыта наркотика он размещал в даркнете координаты «закладок».

Мужчину задержали злоумышленника на одной из улиц Новороссийска. В ходе личного досмотра у него изъяли восемь свертков. В них находились пакеты с мефедроном. Осмотрев квартиру подозреваемого, правоохранители нашли еще 46 свертков с аналогичным содержимым.

Всего из незаконного изъяли 54 свертка, в которых было около 60 г мефедрона.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Ейском районе задержали мужчину, который открыл интернет-магазин по продаже наркотиков за биткоины.