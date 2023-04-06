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В Новороссийске у группы из шести наркодилеров изъяли более 850 граммов героина и метадона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-u-gruppy-iz-shesti-narkodilerov-izyali-bolee-850-grammov-geroina-i-metadona
В Новороссийске у группы из шести наркодилеров изъяли более 850 граммов героина и метадона
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полиции Новороссийска завершили расследовать уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении двоих 36-летних местных жителей и троих приезжих из соседней республики в возрасте от 23 до 30 лет.

По данным следствия, с апреля 2021 года по июнь 2022 года злоумышленники в составе организованной группы покупали и продавали на территории Краснодарского края крупные партии синтетических наркотиков. Они разработали план, распределили роли и придумывали способы конспирации, чтобы торговать наркотиками. Заработанные деньги они делили между собой.

Следствие установило, что злоумышленники причастны к 9 фактам противоправной деятельности. Всего из незаконного оборота изъяли около 600 г героина и более 260 г метадона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия обвиняемых заключили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

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