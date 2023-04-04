В Краснодарском крае у наркодилеров изъяли более 300 свертков с героином и метадоном
Преступление выявили и пресекли сотрудники отделения УФСБ в Тихорецке.
Правоохранителям поступило сообщение о том, что 32-летний мужчина снимает в Тихорецке жилье и распространяет наркотики. При проверке информация подтвердилась. Подозреваемого задержали во дворе многоэтажного дома. В его рюкзаке обнаружили 264 свертка и пакет с порошкообразным веществом.
У злоумышленника были двое сообщников. У них на съемной квартире нашли еще 37 свертков с аналогичным содержимым. Всего изъяли около 50 г героина и около 40 г метадона. Наркотики подозреваемые планировали сбыть через закладки в Тихорецком районе.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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