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В Краснодарском крае у наркодилеров изъяли более 300 свертков с героином и метадоном

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-u-narkodilerov-izyali-bolee-300-svertkov-s-geroinom-i-metadonom
В Краснодарском крае у наркодилеров изъяли более 300 свертков с героином и метадоном
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Преступление выявили и пресекли сотрудники отделения УФСБ в Тихорецке.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что 32-летний мужчина снимает в Тихорецке жилье и распространяет наркотики. При проверке информация подтвердилась. Подозреваемого задержали во дворе многоэтажного дома. В его рюкзаке обнаружили 264 свертка и пакет с порошкообразным веществом.

У злоумышленника были двое сообщников. У них на съемной квартире нашли еще 37 свертков с аналогичным содержимым. Всего изъяли около 50 г героина и около 40 г метадона. Наркотики подозреваемые планировали сбыть через закладки в Тихорецком районе.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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