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Около полкилограмма «соли» нашли в машине, которую остановили инспекторы ГИБДД в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-polkilogramma-soli-nashli-v-mashine-kotoruyu-ostanovili-inspektory-gibdd-v-krasnodarskom-krae
Около полкилограмма «соли» нашли в машине, которую остановили инспекторы ГИБДД в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Динском районе инспекторы ГИБДД на участке дороги Динская — Агроном остановили автомобиль Hyundai Solaris под управлением 25-летнего жителя Сочи.

При осмотре машины полицейские изъяли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это производное N-метилэфедрона общим весом около 500 г. Мужчина купил наркотики в интернете для дальнейшего сбыта через закладки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, его поместили под стражу. Расследование продолжается.

Читайте также: в Краснодарском крае местному жителю грозит пожизненный срок за 200 граммов «соли».

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