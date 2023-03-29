Около полкилограмма «соли» нашли в машине, которую остановили инспекторы ГИБДД в Краснодарском крае
Происшествия
29.03.2023 16:03
В Динском районе инспекторы ГИБДД на участке дороги Динская — Агроном остановили автомобиль Hyundai Solaris под управлением 25-летнего жителя Сочи.
При осмотре машины полицейские изъяли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это производное N-метилэфедрона общим весом около 500 г. Мужчина купил наркотики в интернете для дальнейшего сбыта через закладки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, его поместили под стражу. Расследование продолжается.
Читайте также: в Краснодарском крае местному жителю грозит пожизненный срок за 200 граммов «соли».
Популярные новости
- Горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за повышенной лавиноопасности
- Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским поездом в Крыму
- Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
- В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка