В Новороссийске Суждукская лагуна покрылась грязной пленкой из-за прорана

Местные жители забили тревогу — лиман в Суджукской лагуне стал похож на болото, а вода стала темно-коричневого цвета. На поверхности при этом появилась грязная пленка.

По словам очевидцев, причиной загрязнения лимана стал закрытый проран — в таком состоянии он находится уже более двух недель.

«Проран надо открывать — рыбе нужно двигаться в море, а лагуне нужен водообмен. «Шведский стол» для нутрий не оскудевает, но плавать в такой воде — это малоприятное занятие для любого живого существа. Жаль, что решение суда об открытии прорана не исполняется пятый год», — рассказала местная экоактивистка.

Проран был закрыт около полугода — за это время вода застоялась и потемнела, а после открытия хлынула в море и полностью очистилась только спустя несколько недель. Прошедший в конце августа шторм вновь закрыл проран, а водообмен лагуны и моря опять нарушился.

Краевед Сергей Стряпухин отмечает, что проран должен быть открыт всегда — за лето вода прогрелась и зацвела из-за отсутствия движения воды.

«Проран был открыт практически все лето, но шторм снова нанес гальку. Уже и решение суда есть, и исследования по заказу министерства природы Краснодарского края наконец готово. Во всех этих документах говорится о необходимости открытия прорана. Но по факту ничего не происходит, и мы видим, к чему это приводит», — цитирует Сергея Стряпухина «Наша газета Новороссийск».

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