Фотозоны организовали у крейсера «Михаил Кутузов» ко Дню города Новороссийска

Город-герой Новороссийск 12 сентября отмечает 186 лет.

В связи с этим новые фотозоны появились возле крейсера «Михаил Кутузов», а также в других районах города. Местных жителей и туристов приглашают присоединиться к флешмобу.

«Знаем, вы любите наш город так же сильно, как мы. Сделайте фото в самом любимом месте города-героя, заключив его в сердечко. Покажем, сколько удивительных, красивых мест в Новороссийске», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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