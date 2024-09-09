Фестиваль классической музыки «Новороссийские куранты» прошел на Кубани

Концертным залом для исполнителей со всей России стал Центральный стадион Новороссийска. Одним из зрителей масштабного культурного события стала специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

«Думаете, что классическая музыка — это только для меломанов во фраках и вечерних платьях? А что если она зазвучит для всех желающих прямо под открытым небом на центральном стадионе в исполнении крупнейшего оркестра Новороссийска и звезд академической сцены из разных уголков страны и мира?»

Перед зрителями выступили 16 солистов-певцов и инструменталистов, Краснодарский театр балета Григоровича, Ярославская филармоническая хоровая капелла «Ярославия».

— Оркестр у нас шикарный! — Очень хорошо для пожилых, такой акцент сделан советскому времени. И нравится, что на эпохи разделили. — Очень понравилось. Было насыщенное выступление, прекрасные дети, красивые, талантливые. — Поставленные голоса, приятно слушать.

Зрители услышали одни из лучших произведений классической музыки: «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, фантазия на темы «Шехеразады» Римского-Корсакова, грандиозный хор «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин» со звоном оркестровых колоколов, фрагменты опер и балетов, песни советской эстрады, даже симфонический рок и гимн города-героя, написанный Дмитрием Шостаковичем. Программа рассчитана на любой вкус.

«Это исключительное мероприятие, которое в первую очередь направлено на сохранение отечественных, культурно-нравственных ценностей, на сохранение патриотического воспитания населения», — говорит первый заместитель министра культуры Краснодарского края Дмитрий Компаниец.

«Новороссийские куранты» — это результат единения во имя общей цели творческих людей, администрации города и «Каспийского Трубопроводного Консорциума». Эта компания всегда поддерживает начинания новороссийцев, например, «Черноморский симфонический оркестр», который тоже вышел на сцену.

«Необыкновенно талантливые люди, которые собрались из разных населенных пунктов, имеющие музыкальное образование, создали этот оркестр. И они хотят создавать культуру в городе, в крае и в стране. Поэтому мы поддержали этот фестиваль», — объясняет заместитель генерального директора «КТК-Р» по связям с правительством РФ Михаил Гришанков.

Мероприятие провели в преддверии празднования Дня города. Попасть на него смог каждый желающий — вход был свободным.

«Уже третий год проходит этот замечательный фестиваль, который дарит людям праздник, по-настоящему разжигает пламя любви к нашей Родине, пламя любви к нашей культуре через такие произведения», — делится глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Новороссийск — не только портовый и промышленный центр, но и город творческих людей. Это подтвердил масштабный фестиваль классической музыки.