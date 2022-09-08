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В Новороссийске судебные приставы присоединились к «Вахте Памяти»

Общество
08.09.2022 17:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-sudebnye-pristavy-prisoedinilis-k-vahte-pamyati
В Новороссийске судебные приставы присоединились к «Вахте Памяти»
Фото пресс-службы ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Судебные приставы приступили к поисковым работам в районе Новороссийска. Участники всероссийской поисковой акции «Вахта Памяти» 7 сентября отправились в районы гор Колдун и Сахарная голова.

Две группы поисковиков выехали на места проведения работ. Работать предстоит в горно-лесной местности со скальным грунтом. Во времена Великой Отечественной войны здесь проходила «Голубая линия» — цепь оборонительных укреплений, которые построили немецко-фашистские захватчики зимой и осенью 1943 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Южный фланг «Голубой линии» проходил по труднодоступной горной местности протяженностью 25 км от станицы Неберджаевской Крымского района до Новороссийска. Немцы строили оборонительные сооружение в лесных завалах. Сложность ландшафта — главная причина того, что спустя 77 лет после Великой Победы здесь все еще находят останки солдат и обломки военной техники.

Читайте также: в Новороссийске стартовала всероссийская акция «Вахта памяти». В ней участвуют около 200 поисковиков из 41 региона РФ.

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