В Новороссийске стартовал третий форум «Инвестиции в будущее»

Со всей страны на него приехали участники и спикеры, чтобы обсудить важные инвестиционные вопросы. Мероприятие посетил глава города Андрей Кравченко.

Бурными аплодисментами более 200 участников со всей страны встречают открытие форума. Он стал уже доброй традицией. Подобные мероприятия являются эффективной площадкой для создания нетворкинга с инвесторами и дальнейшего привлечения инвестиций. В Новороссийске его проводят в третий раз, ведь город-герой ― одна из наиболее привлекательных площадок для инвестирования. Только за прошлый год их объем тут составил более 250 млрд рублей.

«Для нас создаются колоссальные возможности со стороны федерального центра, поддержка губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева. Тому результат было подписание десяти соглашений на ПМЭФ на сумму 90 млрд рублей», ― отметил глава города Новороссийск Андрей Кравченко.

Гвоздем программы стал космонавт-испытатель. Он поделился своим опытом эффективной стратегии в условиях неопределенности. Так назвал свое выступление Александр Мисуркин.

«В условиях, когда все с большой динамикой экономика изменяется, ― ключевыми факторами является умение принимать рискованные решения с одной стороны, с другой, ― нестандартное решение в тупиковых ситуациях. Решения всегда есть, надо только хотеть их найти», ― подчеркивает космонавт-испытатель Александр Мисуркин.

На форуме «Инвестиции в будущее» в формате открытого диалога глава города ответил на вопросы представителей бизнес-сообществ, сотрудников туристической и винодельческой отраслей, индустрии гостеприимства и промышленности. Однако на этом мероприятия не заканчиваются.

«Завтра участникам форума предлагают перенестись в Новороссийск. Там их ждет насыщенный патриотический маршрут по городу-герою. Самое главное ― посещение единственного на Кубани планетария. Во всем мире имя первого космонавта Юрия Гагарина носит только он», ― сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

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