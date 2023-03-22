В Новороссийске стартовал III межрегиональный орнитологический фестиваль

Орнитологический фестиваль проводит каждый год Русское географическое общество. Цикл мероприятий фестиваля 22 марта во всемирный день водных ресурсов открыл экологический марафон «Чистые местообитания птиц».

В рамках марафона школьники, студенты, а также члены Новороссийского местного отделения РГО и Молодежных клубов Общества «Норд-Ост», «Маркотх-2020» и «НоворосЛэнд», сотрудники мэрии и представители природоохранной прокуратуры очистили от мусора особо охраняемые природные территории «Прилагунье» и «Суджукская лагуна».

Основные мероприятия фестиваля пройдут во Дворце творчества детей и молодежи имени Сипягина в Новороссийске, а также на базе городских учреждений образования. В программе фестиваля запланированы соревнования по спортивной орнитологии, фотоконкурс «Птицы в объективе», конкурс рисунков, экоплакатов и информационных стендов «Птичья палитра», литературный конкурс «Рассказы о птицах» конкурс чтецов, викторина, семинары и другие мероприятия.

Фестиваль пройдет при поддержке Общественной палаты Новороссийска, государственного природного заповедника «Утриш», Новороссийского исторического музея-заповедника, управления особо охраняемыми территориями Краснодарского края, орнитологического парка в Имеритинской низменности, некоммерческого партнерства «Птицы и люди», отдела природы Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына и других партнеров, сообщает информационный центр Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

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