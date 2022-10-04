В Новороссийске спасли несколько тысяч мальков из Владимировского водохранилища

В Новороссийске спасли несколько тысяч мальков из Владимировского водохранилища

Здесь во время работы журналисты обнаружили задыхавшихся мальков, так как искусственное озеро сильно обмелело. Это происходит регулярно.

Корреспондент приехала готовить материал о стройке, что располагается вблизи водохранилища, но увидела бедствие и не смогла остаться безучастной.

— Очень мощное заморное явление. Более крупные рыбы уже погибли, здесь им мало воздуха. Сегодня пошел дождь, стало полегче, но, вы видите, они замкнуты, как в тюрьме.

При полном заполнении площадь водоема превышает 3 тыс. кв. м. Он используется для регулирования сезонных паводков в реке Цемес. Сейчас некогда большое озеро выглядит заболоченным.

Выловленных мальков корреспондент выпустила в Южные пруды. Они призвала местных жителей присоединяться к подобной экоакции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экоактивисты Новороссийска призывали всех желающих помочь в расчистке прорана.