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Экоактивисты Новороссийска призвали всех желающих помочь в расчистке прорана

Общество
01.09.2022 08:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekoaktivisty-novorossijska-prizvali-vseh-zhelayushhih-pomoch-v-raschistke-prorana
Видео канала «Кубань 24»

Акцию запланировали на 3 сентября. Сбор в 7:00 на Суджукской косе.

Такие мероприятия в Новороссийске проводят регулярно. Делается это для того, чтобы мальки росли в более комфортных условиях. Помимо этого, молодь — отличная кормовая база для птиц, которые гнездятся на Суджукской косе.

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