Экоактивисты Новороссийска призвали всех желающих помочь в расчистке прорана
Общество
01.09.2022 08:47
Акцию запланировали на 3 сентября. Сбор в 7:00 на Суджукской косе.
Такие мероприятия в Новороссийске проводят регулярно. Делается это для того, чтобы мальки росли в более комфортных условиях. Помимо этого, молодь — отличная кормовая база для птиц, которые гнездятся на Суджукской косе.
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