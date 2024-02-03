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В Новороссийске спасли кота, просидевшего два дня на 14-метровом дереве

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasli-kota-prosidevshego-dva-dnya-na-14-metrovom-dereve
В Новороссийске спасли кота, просидевшего два дня на 14-метровом дереве
Фото t.me/alekseioderov

Кот залез на сухое 14-метровое дерево в районе Цемесской рощи и не смог спуститься.

Спасатели залезли на верхушку при помощи приставной лестницы и альпинистского снаряжения и спустили кота на землю.

«Радость встречи кота и хозяйки была велика… Всем спасибо, кто так или иначе переживал и помогал нам! Скоро март, а это значит работы у нас прибавится!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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