Спасатели вытащили собаку и ее хозяина из колодца в Сочи. Пес не выжил

Помощь спасателей понадобилась 28 января жителю поселка Хоста и его собаке.

Мужчина увидел, что его пес залез в колодец с водой около заброшенного дома. Сам вытащить животное хозяин не мог, а только бросал вниз доски, чтобы собака могла держаться на плаву.

Когда спасатели прибыли на место, мужчина поддерживал голову пса над водой сачком, но сам спуститься не мог — глубина колодца неизвестна, а дотянуться до собаки невозможно. Когда животное совсем обессилило и начало тонуть, хозяин прыгнул в колодец и задержался на деревянной лестнице, плавающей в воде.

Сначала спасатели вытащили собаку, которая потеряла сознание — снаружи ее привели в чувство. После при помощи альпинистского снаряжения помогли выбраться и хозяину.

«Мужчина попросил отвезти его в ветеринарную клинику. К сожалению, животное не выжило», — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

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