Мужчина украл привязанную около магазина собаку в Новороссийске

В отношении 37-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о краже.

Установили, что мужчина увидел у входа в магазин оставленную без присмотра таксу, отвязал и забрал с собой. Собаку при проведении подворового обхода заметил участковый — он забрал таксу и вернул ее владельцу.

Расследование дела завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. За кражу собаки мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина вскрыл окно и украл ноутбук из воскресной школы в Новороссийске.