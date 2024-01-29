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Мужчина украл привязанную около магазина собаку в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-ukral-privyazannuyu-okolo-magazina-sobaku-v-novorossijske
Мужчина украл привязанную около магазина собаку в Новороссийске
Фото t.me/novorab_official

В отношении 37-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о краже.

Установили, что мужчина увидел у входа в магазин оставленную без присмотра таксу, отвязал и забрал с собой. Собаку при проведении подворового обхода заметил участковый — он забрал таксу и вернул ее владельцу.

Расследование дела завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. За кражу собаки мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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