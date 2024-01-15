Мужчина вскрыл окно и украл ноутбук из воскресной школы в Новороссийске

В полицию Приморского района с сообщением о краже обратился настоятель местной церкви.

Заявитель сообщил о том, что из воскресной школы похитили ноутбук стоимостью 30 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что в помещение проникли через окно.

Личность подозреваемого в краже установили, им оказался 45-летний местный житель. Задержать его удалось в Краснодаре, куда он отправился, сдав ноутбук в комиссионный магазин.

Полицейские изъяли технику, ноутбук вернут законному владельцу. Подозреваемому в краже грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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