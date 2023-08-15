В Новороссийске спасли двух женщин, унесенных в открытое море на сапбордах

Женщины катались по волнам на надувных досках для сапсерфинга в районе Мысхако, но сильные порывы северо-восточного ветра уносили их в море.

Информация об этом ранним утром поступила экипажу судна «Спасатель Ильин», который совсем недавно приняли в состав флота Морской спасательной службы. Началась операция по поиску и спасению женщин на сапбордах.

Их удалось обнаружить в 7:30. Судно совершило маневр, чтобы прикрыть женщин корпусом от волн и ветра. Их подняли на борт и предоставили теплую одежду и горячее питание, а затем доставили на берег, сообщает пресс-служба Морской спасательной службы.

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