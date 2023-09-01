Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске спасли двух парней, которых уносило в открытое море

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasli-dvuh-parnej-kotoryh-unosilo-v-otkrytoe-more
В Новороссийске спасли двух парней, которых уносило в открытое море
Фото из соцсетей

Это произошло 1 сентября в районе базы технического обслуживания флота.

Двух парней уносило в открытое море с необорудованного пляжа. Их отнесло далеко от берега. В этот момент возле них дежурил катер морских спасателей ООО «Акваспас». Им передали информацию о ЧП и уже через пять минут молодых людей подняли из моря на борт и доставили на берег.

«По пути к берегу с парнями была проведена беседа о мерах безопасности на воде», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Статьи
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
Не только «Властелин колец»: 9 книг Джона Р. Р. Толкина, которые можно почитать
Не только «Властелин колец»: 9 книг Джона Р. Р. Толкина, которые можно почитать
Остеопороз: симптомы, причины, лечение и профилактика
Остеопороз: симптомы, причины, лечение и профилактика
Диета при сахарном диабете: меню на неделю
Диета при сахарном диабете: меню на неделю
Базилик: чем полезен и кому нельзя?
Базилик: чем полезен и кому нельзя?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях