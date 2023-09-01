В Новороссийске спасли двух парней, которых уносило в открытое море

Это произошло 1 сентября в районе базы технического обслуживания флота.

Двух парней уносило в открытое море с необорудованного пляжа. Их отнесло далеко от берега. В этот момент возле них дежурил катер морских спасателей ООО «Акваспас». Им передали информацию о ЧП и уже через пять минут молодых людей подняли из моря на борт и доставили на берег.

«По пути к берегу с парнями была проведена беседа о мерах безопасности на воде», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.