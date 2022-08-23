В Новороссийске спасатели вытащили из оврага девушку
Происшествия
23.08.2022 08:12
Звонок в службу спасения Новороссийска поступил вечером 22 августа из микрорайона 5 Бригада. Девушка сообщила, что ее подруга спустилась в овраг и не может выбраться самостоятельно.
Прибыв на место, спасатели обнаружили девушку в овраге с очень крутым склоном. Они помогли ей выбраться на поверхность. Оказалось, что подруги гуляли, одна из них просто решила спуститься в овраг и застряла.
«Не совершайте необдуманных поступков!» — призвал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Читайте также: сочинские спасатели вертолетом эвакуировали с горы Фишт туриста в предынфарктном состоянии.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- В Краснодарском крае 23 августа ожидается пыльная буря
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мостовском районе неизвестные отравили бродячих собак
- КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений