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В Новороссийске спасатели вытащили из оврага девушку

Происшествия
23.08.2022 08:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-vytashhili-iz-ovraga-devushku
В Новороссийске спасатели вытащили из оврага девушку
Фото t.me/alekseioderov

Звонок в службу спасения Новороссийска поступил вечером 22 августа из микрорайона 5 Бригада. Девушка сообщила, что ее подруга спустилась в овраг и не может выбраться самостоятельно.

Прибыв на место, спасатели обнаружили девушку в овраге с очень крутым склоном. Они помогли ей выбраться на поверхность. Оказалось, что подруги гуляли, одна из них просто решила спуститься в овраг и застряла.

«Не совершайте необдуманных поступков!» — призвал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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