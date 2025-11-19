В Новороссийске спасатели сняли с крыши гаража собаку, просидевшую там два дня

Специалисты муниципальной службы спасения города-героя провели необычную операцию по эвакуации четвероногого.

О животном стало известно после звонка от неравнодушных горожан. Очевидцы сообщили, что собака уже двое суток не может самостоятельно спуститься с высоты. Обстоятельства, при которых она оказалась на кровле постройки, не уточняются.

«Спасатели выехали на место, при помощи приставной лестницы залезли на крышу гаража и спустили пса на землю», — рассказал руководитель муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Он добавил, что затем четвероногого передали девочке, которая выразила готовность взять питомца под свою опеку.

Читайте также: в Новороссийске спасатели вытащили застрявшего за колесом машины котенка.

Подпишись, здесь всегда интересно.