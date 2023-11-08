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В Новороссийске спасатели помогли девочке снять кольцо с отекшего пальца

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-pomogli-devochke-snyat-koltso-s-otekshego-paltsa
В Новороссийске спасатели помогли девочке снять кольцо с отекшего пальца
Фото t.me/alekseioderov

К спасателям в Новороссийске обратилась девочка с просьбой снять кольцо — образовался отек, справиться сама она не могла.

Кольцо сняли при помощи слесарного инструмента, после чего палец обработали перекисью водорода.

«Девушки, берегите свои красивые пальчики… Мы и без колец вас любим», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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