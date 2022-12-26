В Новороссийске спасатели помогли девочке, на шее которой застрял пластиковый горшок

Инцидент произошел в декабре в одной из квартир города-героя.

В муниципальную службы спасения позвонила женщина и рассказала о том, что ее маленькая дочь надела на шею часть горшка. Снять пластиковую конструкцию родители самостоятельно не смогли и обратились за помощью к спасателям.

«Спасатели выехали на место и при помощи своих добрых рук сняли с шеи ребенка данное изделие», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram-канале.

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