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В Новороссийске спасатели помогли девочке, на шее которой застрял пластиковый горшок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-pomogli-devochke-na-shee-kotoroj-zastryal-plastikovyj-gorshok
В Новороссийске спасатели помогли девочке, на шее которой застрял пластиковый горшок
Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел в декабре в одной из квартир города-героя.

В муниципальную службы спасения позвонила женщина и рассказала о том, что ее маленькая дочь надела на шею часть горшка. Снять пластиковую конструкцию родители самостоятельно не смогли и обратились за помощью к спасателям.

«Спасатели выехали на место и при помощи своих добрых рук сняли с шеи ребенка данное изделие», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram-канале.

Читайте также: в Новороссийске годовалый ребенок надел на шею стульчак от горшка и застрял.

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