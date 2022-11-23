В Новороссийске спасатели достали собаку из ливневого коллектора

Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел вечером 22 ноября на набережной города-героя.

В муниципальную службу спасения позвонил мужчина и сообщил о том, что его собака прыгнула с пирса в море и забралась в ливневой коллектор.

«Спасатели при помощи лестницы спустились вниз и достали собаку», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Животное не пострадало, но заметно испугалось. Вызволенного пса передали хозяину.

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