В Новороссийске спасатели достали собаку из ливневого коллектора
Происшествия
23.11.2022 07:57
Инцидент произошел вечером 22 ноября на набережной города-героя.
В муниципальную службу спасения позвонил мужчина и сообщил о том, что его собака прыгнула с пирса в море и забралась в ливневой коллектор.
«Спасатели при помощи лестницы спустились вниз и достали собаку», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Животное не пострадало, но заметно испугалось. Вызволенного пса передали хозяину.
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