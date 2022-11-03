Под Новороссийском напуганный шакалами кот четыре дня просидел на дереве

Фото t.me/alekseioderov

Спасателям поступил вызов от жительницы поселка Борисовка. Девушка сообщила, что ее кота четыре дня назад шакалы загнали на дерево.

Испуганный кот самостоятельно спускаться отказывался и отсиживался на дереве несколько дней. Спасатели прибыли на место и поднялись к животному по приставной лестнице.

«Добрались до котика и спустили его на землю, а затем передали счастливой хозяйке», — рассказал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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