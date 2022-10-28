В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
Общество
28.10.2022 13:28
Дикое животное застряло в камнях на пляже санатория «Фрегат» около хутора Дюрсо.
Сотрудники санатория увидели застрявшую косулю, но не смогли помочь ей самостоятельно и обратились за помощью в службу спасения. Прибывшие на место спасатели освободили животное и забрали к себе.
Выяснилось, что на теле молодой косули есть раны, поэтому она нуждается в помощи.
«Будем лечить. Спасатели взяли над ней шефство. Поправится, отпустим», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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