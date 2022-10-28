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В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже

Общество
28.10.2022 13:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-molodaya-kosulya-zastryala-mezhdu-valunov-na-plyazhe
В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
Фото t.me/alekseioderov

Дикое животное застряло в камнях на пляже санатория «Фрегат» около хутора Дюрсо.

Сотрудники санатория увидели застрявшую косулю, но не смогли помочь ей самостоятельно и обратились за помощью в службу спасения. Прибывшие на место спасатели освободили животное и забрали к себе.

Выяснилось, что на теле молодой косули есть раны, поэтому она нуждается в помощи.

«Будем лечить. Спасатели взяли над ней шефство. Поправится, отпустим», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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