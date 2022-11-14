В Новороссийске спасатели достали котенка из закрытого колодца
Общество
14.11.2022 21:55
Местная жительница услышала жалобное мяуканье под землей, но не смогла определить, где находится котенок, и обратилась за помощью к спасателям.
Прибывшие на место сотрудники городской службы спасения выяснили, что звуки исходят из закрытого колодца. Они достали котенка при помощи удавки и отдали девушке.
Оказалось, что она работает в ветеринарной клинике. Девушка пообещала присмотреть за спасенным котенком и пристроить его в хорошие руки, сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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