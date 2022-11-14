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В Новороссийске спасатели достали котенка из закрытого колодца

Общество
14.11.2022 21:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-dostali-kotenka-iz-zakrytogo-kolodtsa
В Новороссийске спасатели достали котенка из закрытого колодца
Фото t.me/alekseioderov/

Местная жительница услышала жалобное мяуканье под землей, но не смогла определить, где находится котенок, и обратилась за помощью к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники городской службы спасения выяснили, что звуки исходят из закрытого колодца. Они достали котенка при помощи удавки и отдали девушке.

Оказалось, что она работает в ветеринарной клинике. Девушка пообещала присмотреть за спасенным котенком и пристроить его в хорошие руки, сообщил начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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