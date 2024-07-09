В Новороссийске спасатель вытащил на берег 4 человек, которых уносило в море

Инцидент произошел днем 9 июля на Малом Утрише.

Людей на сапах начало уносить в открытое море сильным ветром. Спасатель на собственной лодке вытащил людей к берегу.

«Двух человек спасатель нашел уже на удалении 3 км от берега. Он был не на дежурстве. Профессия спасатель — это стиль жизни!», — написал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Спасенные в соцсетях рассказали подробности инцидента — они отправились в путешествие на сапах. Доплыли до острова Суджук и собирались возвращаться, но сильный ветер унес сапы ветром, а путешественники остались посреди моря без жилетов и других спасательных средств. Спустя 20 минут они заметили приближающийся катер, который и помог выбраться на берег.

«Уважаемые спасатели! Хотим выразить огромную благодарность вам за вашу невероятную отвагу и самоотверженность, проявленные сегодня во время нашей непредвиденной беды в районе косы. Нет слов, чтобы выразить нашу искреннюю благодарность и признательность вам, спасателям. Ваше служение и готовность рисковать своими жизнями, чтобы спасти других, — истинная отражение героизма и бескорыстия», — пишут туристы в соцсетях.

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