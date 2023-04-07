В Новороссийске снизили подачу воды из-за пересыхания Неберджаевского водохранилища
Уровень воды в Неберджаевском водохранилище в последнее время заметно снизился. В нем остался лишь пожарный запас, которые запрещено использовать для водоснабжения.
Сейчас Новороссийск водой питает Троицкий групповой водопровод. При этом в третей зоне водоснабжения города-героя, жители которой обычно получают ресурс из Неберджаевского водохранилища, вынужденно снизили давление в системах днем и вечером. Жители некоторых районов отмечают, что воду в их дома начали подавать по графику и ее приходится «ловить».
Несмотря на снижение уровня воды в Неберджаевском водохранилище, критической ситуации со снабжением Новороссийска не ожидается. По словам специалистов, воды от Троицкого водопровода хватит всем жителям города.
Неберджаевское водохранилище может пополниться только естественным образом, поэтому жителям придется ждать сильных дождей, сообщает «Наша газета Новороссийск».
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