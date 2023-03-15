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Строительство водопровода в Темрюкском районе планируют завершить летом 2023 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-vodoprovoda-v-temryukskom-rajone-planiruyut-zavershit-letom-2023-goda
Строительство водопровода в Темрюкском районе планируют завершить летом 2023 года
Фото администрации Краснодарского края

Водопровод построят в поселке Стрелка в рамках краевой программы «Развитие ЖКХ».

Его протяженность в микрорайоне новой жилой застройки составит порядка 2,5 км. Также планируется установка семи пожарных гидрантов.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что на строительство водопровода направили более 5 млн рублей.

«В настоящее время жители улиц Ленина, Лесной, Светлой и Азовской не имеют доступа к центральному водоснабжению и пользуются автономными системами — скважинами, колодцами. После запуска объекта качественным водоснабжением будут обеспечены 118 домовладений и земельных участков», — сказал Прошунин.

Работы планируют завершить летом текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в июне планируют завершить строительство нового водопровода в Абинске.

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