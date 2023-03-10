В июне планируют завершить строительство нового водопровода в Абинске

Водопровод протяженностью 2,9 км в Абинске проложат по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник сообщил, что завершение работ намечено на июнь текущего года.

«После ввода в эксплуатацию обеспечим качественной водой около 300 человек крупного населенного пункта», — сказал Шапошник.

Водопровод проведут вдоль улицы Подгорной на участке между домами № 152 — 312. В настоящее время там идет активная индивидуальная застройка. Всего за прошлый год на Кубани построили порядка 27 км сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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