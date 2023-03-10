В июне планируют завершить строительство нового водопровода в Абинске
Общество
10.03.2023 12:43
Водопровод протяженностью 2,9 км в Абинске проложат по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник сообщил, что завершение работ намечено на июнь текущего года.
«После ввода в эксплуатацию обеспечим качественной водой около 300 человек крупного населенного пункта», — сказал Шапошник.
Водопровод проведут вдоль улицы Подгорной на участке между домами № 152 — 312. В настоящее время там идет активная индивидуальная застройка. Всего за прошлый год на Кубани построили порядка 27 км сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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