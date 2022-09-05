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В Новороссийске снизили подачу воды из-за аварии на части Троицкого группового водопровода

Происшествия
05.09.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-snizili-podachu-vody-iz-za-avarii-na-chasti-troitskogo-gruppovogo-vodoprovoda
Видео канала «Кубань 24»

Жителям не стоит пугаться, если напор воды в кране уменьшится или она пропадет на короткий срок. Работы по устранению аварии уже ведутся.

После выхода водовода на обычный режим подача ресурса будет выровнена. Сейчас в городе организовали подвоз воды. Заявку на него можно оставить по телефону 8-8614-12-10-33.

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