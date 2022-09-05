В Новороссийске снизили подачу воды из-за аварии на части Троицкого группового водопровода

Видео канала «Кубань 24»

Жителям не стоит пугаться, если напор воды в кране уменьшится или она пропадет на короткий срок. Работы по устранению аварии уже ведутся.

После выхода водовода на обычный режим подача ресурса будет выровнена. Сейчас в городе организовали подвоз воды. Заявку на него можно оставить по телефону 8-8614-12-10-33.

Читайте также: в Сочи завершают строительство нового магистрального водовода в Лазаревском районе.