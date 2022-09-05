В Новороссийске снизили подачу воды из-за аварии на части Троицкого группового водопровода
Происшествия
05.09.2022 10:37
Жителям не стоит пугаться, если напор воды в кране уменьшится или она пропадет на короткий срок. Работы по устранению аварии уже ведутся.
После выхода водовода на обычный режим подача ресурса будет выровнена. Сейчас в городе организовали подвоз воды. Заявку на него можно оставить по телефону 8-8614-12-10-33.
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