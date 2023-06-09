В Новороссийске снесут самострой в Цемесской роще

Незаконную постройку выявили во время проверки сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры

По данным прокуратуры, самострой был возведен на особо охраняемой природной территории памятника природы «Цемесская роща» без предусмотренных законом разрешений и согласований.

Природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием освободить незаконно занятую территорию памятника природы «Цемесская роща» и снести самострой.

Приморский районный суд требование природоохранной прокуратуры удовлетворил в полном объеме, сообщает пресс-службе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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