Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске снесут самострой в Цемесской роще

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-snesut-samostroj-v-tsemesskoj-roshhe
В Новороссийске снесут самострой в Цемесской роще
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Незаконную постройку выявили во время проверки сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры

По данным прокуратуры, самострой был возведен на особо охраняемой природной территории памятника природы «Цемесская роща» без предусмотренных законом разрешений и согласований.

Природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием освободить незаконно занятую территорию памятника природы «Цемесская роща» и снести самострой.

Приморский районный суд требование природоохранной прокуратуры удовлетворил в полном объеме, сообщает пресс-службе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Читайте также: в Горячем Ключе снесут 15 магазинов около трассы М-4 «Дон».

Статьи
Три вкусных бургера без мяса
Три вкусных бургера без мяса
Спор над чашкой капучино: вредно ли пить кофе с молоком?
Спор над чашкой капучино: вредно ли пить кофе с молоком?
О каких заболеваниях может говорить сонливость и заторможенность
О каких заболеваниях может говорить сонливость и заторможенность
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 июня
Питаться одним продуктом: чем опасны монодиеты?
Питаться одним продуктом: чем опасны монодиеты?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях