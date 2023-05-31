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В Горячем Ключе снесут 15 магазинов около трассы М-4 «Дон»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-snesut-15-magazinov-okolo-federalnoj-trassy-m-4-don
В Горячем Ключе снесут 15 магазинов около трассы М-4 «Дон»
Фото t.me/adm_gorkluch

Речь идет о постройках, расположенных на набережной реки Псекупс возле Целебного парка в Горячем Ключе.

По данным картотеке арбитражных дел, в июле 2021 года департамент имущественных отношений Краснодарского края обратился в суд с требованиями обязать жительницу Горячего Ключа освободить участок площадью 8 тыс. кв. м. от 15 нестационарных торговых объектов, возведенных без разрешения.

Арбитражный суд Краснодарского края иск департамента в декабре 2022 года удовлетворил, но предпринимательница решение обжаловала. По ее словам, в 2008 году она заключила договор аренды с мэрией города. Строительство торговых павильонов на этом участке было предусмотрено эскизным проектом набережной в 2008 году, а магазины были построены и введены в эксплуатацию в 2010 году с разрешения местной администрации.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе и постановил самострои снести, пишет «Коммерсантъ».

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