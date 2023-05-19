Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре начали сносить незаконно построенный ресторанно-гостиничный комплекс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-snos-nezakonno-postroennogo-restoranno-gostinichnogo-kompleksa
Видео пресс-службы администрации Краснодара

Предприниматель незаконно возвел на муниципальной земле девять незаконных объектов общей площадью почти 2 тыс. кв. м на улице Бершанской, 349/3 в Пашковском жилом массиве.

На этом месте работал ресторанно-гостиничный комплекс. Собственник зданий не стал оформлять документы для строительства и оформлять права на этот земельный участок, поэтому мэрия Краснодара через суд добилась сноса самостроев.

Суд обязал предпринимателя в течение месяца снести незаконно построенные объекты, но он отказался это делать. Вместо этого он продолжил зарабатывать деньги на ресторанно-гостиничном комплексе.

Самострои сносят силами мэрии и судебных приставов. Демонтаж зданий планируют завершить к концу июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: более 500 капитальных самостроев снесли в Краснодаре с начала года.

Статьи
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Почему человека укачивает и как с этим можно бороться
Почему человека укачивает и как с этим можно бороться
Иммунолог заявил о риске пандемии птичьего гриппа при мутации вируса
Иммунолог заявил о риске пандемии птичьего гриппа при мутации вируса
Синдром хронической усталости: что это и как лечится
Синдром хронической усталости: что это и как лечится
Офтальмолог рассказала, сколько времени уходит на операцию по удалению катаракты
Офтальмолог рассказала, сколько времени уходит на операцию по удалению катаракты
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях