В Краснодаре начали сносить незаконно построенный ресторанно-гостиничный комплекс

Предприниматель незаконно возвел на муниципальной земле девять незаконных объектов общей площадью почти 2 тыс. кв. м на улице Бершанской, 349/3 в Пашковском жилом массиве.

На этом месте работал ресторанно-гостиничный комплекс. Собственник зданий не стал оформлять документы для строительства и оформлять права на этот земельный участок, поэтому мэрия Краснодара через суд добилась сноса самостроев.

Суд обязал предпринимателя в течение месяца снести незаконно построенные объекты, но он отказался это делать. Вместо этого он продолжил зарабатывать деньги на ресторанно-гостиничном комплексе.

Самострои сносят силами мэрии и судебных приставов. Демонтаж зданий планируют завершить к концу июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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